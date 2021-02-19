Вместо отдыха - штрафы: как не попасть на деньги во время отпуска

Долгожданный отпуск - это период, когда можно отовраться по полной. Часто туристы могут не обращать внимание на правила поведения и этикета в обществе. Особенно во время пребывания в отеле каждый турист желает забрать что-нибудь с собой. Но мало кто знает, что некоторые вещи действительно можно оставить себе, но это не касается всего.

Выезжая из отеля вы можете взять с собой канцелярию: ручку, карандаш, листовки или блокнот с логотипом отеля. Можно забрать шампуни, мыло, гели, лосьон для тела, шапочки для душа, тапочки, чай в пакетиках, сливки, кофе и сахар.

Автор: travel.24tv.ua Туристам в отелях можно брать на память мелкие вещи

Из отеля не разрешается брать полотенца, подушки, одеяла, постельное бельё, халаты, различные предметы интерьера и бытовую технику.

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Алкоголь, халаты и полотенца - это самые популярные вещи, которые туристы пытаються взять на память с гостиниц.

"Помню, как в апреле прошлом году турист пытался вывезти из гостиницы целый набор вещей: туалетная бумага, фрукты, столовые приборы и лампочки, - рассказывает администратор львовского отеля Андрей Таран. - Перед выездом работники отеля попросили показать вора содержимое чемодана, так как заподозрили его в краже. В результате мужчине виписали штраф в размере десятиразовои стоимости всего украденного из отеля имущества".

Автор: www.tourprom.ru Туристам запрещается купаться поздно вечером

Кроме мелких вещей, некоторые туристы пытаються украсть бытовую технику.

"Мужчина заселився на 1 ночь в отеле. Утром когда пора ехать его не было в комнате и телевизора тоже. Работники полиции задержали вора по "горячим следам". Мужчина признался в краже и написал заявку с повинной", - рассказывает администратор.

Кроме краж в гостинице, на отдыхе есть еще некоторые закономерности, которых стоит придерживаться.

Например, купальники можно носит лишь на пляже или у бассейна. Не стоит идти в мокрой одежде в ресторан, даже если он около воды или на террасе.

Во многих отель купание после захода солнца - запрещено. Это правило существует почти во всех туристических центров мира. Его принято для безопасности туристов, которые часто идут купаться ночью и подвергаются опасности.

Также, некоторые ошибочно считает, что "все включено" распространяется на весь ассортимент отеля. Например, следующего дня после алкогольного застолья вас может ждать чек на кругленькую сумму в номере. Поэтому Убедись заранее, что напитки или угощения бесплатные.

Автор: bdzhola.com Туристам стоит обходить бесплатные или дешевые экскурсии

Иностранные туры предусматривают, что в стоимость путевки входят экскурсии. Если в другой стране вам предлагают дешевые экскурсию от местных, то лучше не вестись на это. Туристов часто "кидают на деньги", а иногда нелегальные экскурсии становят опасность для жизни.

"С женой отдыхали в Египте. Гид предложил нам бесплатну экскурсию местными базарами и магазинчиками. Говорит, лишь там мы можем найти настоящий колорит и не потратим много денег, ведь там все для своих. Мы конечно согласились. Скупились почти на $500. А потом нам рассказали, что это развод. Цены на самом деле значительно меньше, а гид, за то, что привел очередного туриста имеет откат", - рассказал киевлянин Виталий Кожушный.

Кроме этого, в украинцев есть привычка постоянно смотреть телевизор, который может стоить $100. Иностранное телевидения обычно платное, если не обращать внимание на каналы, то вас может ждать неприятный сюрприз.

Страны Европы закрыли границы для туристов из-за распространения корнавирусу. Для любителей лыжного спорта единственной альтернативой иностранного отдыха стал турецкий курорт Эрджиес.