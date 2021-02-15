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понедельник, 15 февраля 2021 10:51

Что поможет избавиться морщин - медицинский гороскоп на 15 февраля

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Что поможет избавиться морщин - медицинский гороскоп на 15 февраля
Кожа быстро будет возвращать свой тонус, начнут исчезать морщины. Фото: pixabay.com

15 февраля - хорошее время для лечения болезней желудка. Не употребляйте продуктов, которые раздражают слизистую кишечника. Ешьте небольшими порциями. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Можно приобрести новые кремы для лица и рук, - говорит астрологиня. - Они дадут хороший результат. Кожа быстро будет возвращать свой тонус, начнут исчезать морщины. Избегайте отложения солей в суставах. Начните лечение остеохондроза. Не стоит проводить физиотерапевтические процедуры".

Овен

В течение дня будут мерзнуть руки и ноги. Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Больше двигайтесь. Пейте теплые напитки.

Телец

Отложите поход к стоматологу. Обезболивающие будут действовать слабо. Будут возникать осложнения.

Близнецы

Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Полезной будет дыхательная гимнастика. Начните курс массажа мышц плечевого пояса.

Рак

Замедляется перистальтика кишок. Потребность организма в питании снижается. Можно провести однодневную голодовку.

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Лев

Ослабевают защитные силы организма. Не следует начинать курса закаливания. Отправляться в поход с палатками не пора.

Дева

Особого внимания потребуют почки. Не допускайте обезвоживания организма. Следите за своевременным выведением жидкости из организма.

Весы

Сдавать донорскую кровь нельзя. На ее восстановление уйдет больше обычного времени. Не допускайте ранения поверхности кожи. Кровотечение долго не будет останавливаться.

Скорпион

Добавлять к блюдам биологически активные добавки не следует. Результаты могут быть неожиданными. Подождите с подобными экспериментами до следующей недели.

Стрелец

При планировании работы на день учитывайте общее снижение работоспособности. В обед будет возникать желание заснуть. Чаще организовывайте перерыв на отдых.

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Козерог

Обостряются язвенные процессы в желудке. Не употребляйте в пищу блюд, которые раздражают слизистую. Перейдите на диетическое питание.

Водолей

Поддерживайте организм в хорошей физической форме. В случае необходимости обратитесь к советам народной медицины. Добрый период для начала лечения травами.

Рыбы

Займитесь восстановлением подвижности суставов после перенесенных травм. Начните день с гимнастики. Развивайте гибкость позвоночника.

15 февраля отложите путешествия и командировки. В пути вас ждут задержки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
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