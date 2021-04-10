Что подготовила погода на 10 апреля. Синоптики дали свежий прогноз

10 апреля в Укарину будет облачно, но тепло. Фото: unsplash.com

В субботу по всей Украине будет облачная погода с прояснениями. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +13 ... 16°С. Холоднее всего будет в Крыму - здесь столбики термометров поднимутся лишь до + 7°С.

В центральных регионах - преимущественно малооблачная, днем ​​ожидается +12...13°С. В Киеве днем ​​температура не поднимется выше 13°С. Ночью ожидается +1°С, предает Униан.

На западе Украины - переменная облачность, без осадков. Днем температура продержится на уровне +12...16°С, а ночью опустится до легких заморозков -1... +3°С.

На севере - солнечно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +12°С, а ночью покажут 0°С.

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На юге воздух прогреется до +13°С. В Крыму будет холоднее всего +7°С и облачная с прояснениями погода. В других южных регионах Украины будет облачно. Ночью температура не опустится ниже +1°С.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура будет колебаться на уровне +11...13°С, а ночью упадет до +2°С.

10 апреля для православных и греко-католиков наступила Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста. В этот день в храмах совершается особое поминовение умерших. Накануне Родительской субботы, вечером в пятницу, в храмах служат большую панихиду, которую еще называют греческим словом "парастас". В самую субботу, утром, служат заупокойную Божественную литургию, после нее - общую панихиду.