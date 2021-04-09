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суббота, 10 апреля 2021 06:30

Народные приметы 10 апреля. В них верили наши предки

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Народные приметы 10 апреля. В них верили наши предки
Сегодня славят мать-и-мачеху. Фото: syamagik.ru

Сегодня, 10 апреля, православные и греко-католокы в Украине чтят память умерших родственников и святого преподобного Илариона Нового, который по народным поверьям приносил теплую погоду. За это наши предки называли его Иларион-Выверни оглобли, что означало - пора прятать сани, снега больше не будет.

Gazeta.ua собрала ряд народных обычаев, которых все времена придерживались украинцы.

В частности, они верили, что сегодня теряет свою целебную силу Степанов венок, который мастерили прошлым летом в Стефанов день, 15 августа. Его делали всей семьей с 12 луговых трав, потом вешали в доме, он защищал от бед. А когда кто-то болел, от венка отрывали цветы и заваривали настойки для лечения.

10 апреля славят мать-и-мачеху, которая, по народным верованиям, греет землю. Этот цветок расцветает одна из первых и цветет значительно дольше других первоцветов.

Также сегодня подходящее времья для путешествий и завершении запланированных ранее дел. Зато народные поверья запрещают в этот день обманывать, ссориться и выпивать алкоголь.

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Народные приметы на 10 апреля

Слышится глухой и длительный гром - будет много дождей в этом месяце.

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев - скоро будет тепло.

Дождь в этот день - будет хороший урожай.

Чайки вечером низко кричат ​​- летом будет засуха.

Если чайки поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром этого дня предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чайки летают низко - ждите засухи.

10 апреля День ангела отмечают многие украинцы. В частности, сегодня особый день для Марии, Илариона, Степана и Саввы. Gazeta.ua предлагает узнать историю каждого из этих имен и святых, в честь которых отмечают именины.

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Дата
10
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