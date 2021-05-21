Что надо успеть сделать за 10 дней до лета - астролог

Обостряются воспалительные процессы в почках. Пейте больше воды. Фото: pixabay.com

21 мая будут беспокоить боли в спине. Отложите физические нагрузки. Не стоит переносить тяжелые вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Идет период повышенной травматической опасности, - говорит астролог. - Соблюдайте правила, чтобы избежать травм дома и на работе. Укрепляйте мышцы спины. Посещайте тренажерный зал. Уязвимым будет горло. Не пейте холодной воды. Не стоит начинать новый курс лечения, красить волосы и использовать новую косметику. Может появиться аллергия. Обостряются воспалительные процессы в почках. Пейте больше воды. За 10 дней до лета стоит начать новую диету, усилить уход за волосами и ногтями, приобрести солнцезащитный крем и хорошую панаму для прогулок в жару".

Овен

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей тела. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Телец

Обостряются болезни печени. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом. Откажитесь от употребления алкоголя. Хорошо мойте руки перед едой.

Близнецы

Будет наблюдаться временное ухудшение зрения. Не сидите долго перед телевизором. Отложите чтение. Посидите днем с закрытыми глазами.

Рак

Повышается эмоциональная уязвимость. Вас могут раздражать действия окружающих. Начинайте утро с контрастного душа. Сделайте расслабляющий массаж.

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Лев

Старайтесь долго не стоять на одном месте. Не провоцируйте появление отеков на ногах. Стимулируйте отток крови из вен. Примите теплую ванну перед сном.

Дева

Вы будете реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

Весы

Спланируйте на вечер небольшую прогулку. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Скорпион

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Больше двигайтесь.

Стрелец

Займитесь профилактикой хронических заболеваний. Не провоцируйте обострение существующих болезней. Больше времени уделите водным процедурам.

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Козерог

Берегите ноги и поясницу от холода. Берегитесь сквозняков. Могут вернуться недолеченные насморк и кашель.

Водолей

Проведите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Посетите тренажерный зал. Контролируйте свой пульс во время тренировок.

Рыбы

Посетите стоматолога. Лечение зубов пройдет хорошо. Двигайтесь осторожно. Легко могут появляться синяки на теле.

21 мая - день оптимистического настроения. Астролог рассказала, кого сегодня звезды удивят по-настоящему.