Что делать в случае химической атаки: инструкция Минздрава

В случае аварий с выбросом хлора рекомендуют передвигаться по возвышениях. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обнародовало инструкцию с указаниями относительно действий в случае химической атаки.

Россия начала активно распространять фейки о химическом оружии, сообщает Минздрав в Telegram.

"Иностранные разведки опасаются, что это подготовка к использованию химического оружия сирийским сценарием. Сейчас в Украине нет никаких аварий, но каждый должен знать базовые правила поведения во время них.",- говорится в сообщении.

В случае утечки химических веществ необходимо:

- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

- включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

- выключить бытовые приборы и газ.

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В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

- взять с собой аптечку;

- одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

- использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или при поражении хлором - 2-5% раствором питьевой соды, уксусной или лимонной кислоты при поражении аммиаком;

- покинуть помещение, используя лестницу;

- не касаться никаких предметов, не наступать в лужи;

- ничего не есть и не пить.

В случае аварий с выбросом хлора рекомендуют передвигаться по возвышениях, а в случае выброса аммиака — низинами.

Россия готовит еще одну "ужасную операцию". Вероятно, речь идет о провокациях с применением химического оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.