РФ готовит еще одну "ужасную операцию" - Кулеба

Россия готовит еще одну "ужасную операцию". Вероятно, речь идет о провокациях с применением химического оружия.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о не существующем биологическом и химическом оружии или угрозах в Украине, вызывают глубокую тревогу и могут указывать на то, что Россия готовит одну ужасную операцию под фальшивым флагом", - говорится в сообщении Кулебы.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.