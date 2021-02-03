Что делать при пожаре в ТЦ: правила спасения

Чаще всего пожары в торговых центрах и магазинах случаются из-за несоблюдения правил безопасности. Фото: pixabay.com

Если в супермаркете, ТЦ или магазине вдруг начинается возгорание, необходимо найти зеленый значок, который выведет к пожарному выходу.

На фоне масштабного пожара в Первомайске 2 февраля важно вспомнить правила поведения при пожаре, пишет ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пришел с ножом и топором и ранил охранника: задержали поджигателя "Эпицентра"

"Посетители должны покинуть комплекс, спасая собственную жизнь", - отмечают специалисты.

При возгорании стоит не паниковать и помнить, что лифты и эскалаторы не работают. Направляясь к выходу посетителям не следует браться за пожарные шкафы или огнетушители. Первоочередная задача - эвакуироваться, а не потушить. Если задымление слишком сильное, то лучше ползти - так меньше шансов угореть.

Чаще всего пожары в торговых центрах и магазинах случаются из-за несоблюдения правил безопасности. Основными нарушениями до сих пор остаются неисправные пожарные сигнализации и отсутствие достаточного количества огнетушителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске случился днем 2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полиция рассматривает все версии поджога. Все потушили лишь в 18:30. Всего выгорело около 4 тыс. м кв. площади.