Пришел с ножом и топором и ранил охранника: задержали поджигателя "Эпицентра"

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Масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр" локализовали в 14:20.

Горело на 4 тыс. м кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Угрозы распространения огня на рядом расположенные здания нет. Организована бесперебойная подача воды", - сказано в сообщении.

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Пожар начался из-за поджога. Подозреваемого задержали, сообщили в МВД.

"37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором и поджег помещение", - говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в Первомайское управления полиции.

В Первомайске на Николаевщине загорелся торговый центр "Эпицентр" 2 февраля в 12:58. Сначала сообщалось, что огонь охватил около 800 кв. м площади.