Поджог "Эпицентра": новые кадры масштабного пожара

Фото: mk.dsns.gov.ua

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске на Николаевщине потушили в 18.30.

Всего выгорело около 4 тыс. м кв площади, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище.

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Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полиция рассматривает все версии поджога. Информация о сообщнике пока не подтверждается.