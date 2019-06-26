Что даст Украине статус главного союзника США

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст: Законопроект Майкла Маккола демонстрирует сильную поддержку Украины Фото: Радио Свобода

Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

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"Законопроект Майкл Маккола о статусе MNNA демонстрирует сильную поддержку Украины в Конгрессе и шансы для него довольно большие. Возможно, что он станет законом. Статус даст ускорение развития отношений в военной области. Просьбы об оружии с стороны Украины будут одобрять скорее. К тому же это яркий символ для России. Три с половиной года назад тогдашний президент Порошенко очень хотел от нас его принятия. Но так этого и не получил", - говорит Хербст.

Полное интервью Джон Хербст читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.