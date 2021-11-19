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пятница, 19 ноября 2021 17:17

Covid-вакцинация: Минобразования назвало количество отстраненных учителей

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Covid-вакцинация: Минобразования назвало количество отстраненных учителей
Полный курс вакцинации против Covid-19 прошли 960,1 тыс. педагогов. Фото: pixabay.com

В Украине от работы отстранили более 3,4 тыс. непривитых учителей.

Сейчас 67,1 тыс. работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального и высшего образования не получили ни одной Covid-прививки, сообщили в Министерстве образования на запрос "Украинской правды". Это 5,7% от общего количества работников.

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранили 3415 педагогов в учреждениях общего среднего образования", - говорится в сообщении.

В то же время полный курс вакцинации против Covid-19 прошли 960,1 тыс. педагогов или 81,1% от общего количества работников. Еще 156,9 тыс. - 13,2% - педагогов получили одну прививку против коронавируса.

В Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинировано 96,1% работников учреждений среднего образования, из них вакцинированных учителей - 96,6%.

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Школы в Ривненской, Тернопольской и Закарпатской областях демонстрируют низкие темпы вакцинации. В каждом из этих регионов ни одной дозы прививки еще не получили около 7% учителей. Всего в Украине полностью вакцинировались от Covid-19 более 544 тыс. работников школ. Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют Луганская область - 92,4%, Харьковская - 92,2 и Черкасская - 91,6%.

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19
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