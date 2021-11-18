Учителя в трех областях "забили" на вакцинацию

Школы в Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях демонстрируют низкие темпы вакцинации. Фото: pixabay.com

В Украине полностью вакцинировались от Covid-19 более 544 тыс. работников школ. Это почти 84% общего количества работников учреждений общего среднего образования.

По крайней мере, одной дозой вакцины привили 96,1% сотрудников школ, сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram.

"Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют Луганская область - 92,4%, Харьковская - 92,2 и Черкасская - 91,6%. В Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях мы по-прежнему наблюдаем более низкие темпы вакцинации. В каждом из этих регионов ни одной дозы прививки еще не получили около 7% учителей", - написал Шкарлет.

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Министр напомнил, что с понедельника, 22 ноября, более 11 тыс. школ будут работать очно.

"Возвращение детей за парты стало возможным благодаря каждому из учителей, которые присоединились к всеукраинской вакцинальной компании", - подчеркнул Шкарлет.

С понедельника вернутся за парты столичные школьники. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города 17 ноября. Киевские школы учились дистанционно с 1 ноября.