Covid-сертификат можно будет получить на портале "Дія": подробности

Услуга станет доступна в конце сентября. Фото: facebook.com/Олексій Выскуб

Украинцы смогут сгенерировать и распечатать Covid-сертификат о вакцинации на портале "Дія".

Услуга станет доступна в конце сентября, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Утро с Украиной". Таким образом цифровой Covid-сертификат смогут получить граждане, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта или которые не пользуются приложением "Дія".

"Более 700 тыс. людей уже сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Мы добавим возможность получить сертификат и на портале. Сейчас работаем над разработкой услуги, благодаря которой еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться Covid-сертификатом", - сказал он.

Сгенерировать Covid-сертификат на портале можно будет в несколько кликов. Нужно авторизоваться на портале "Дія". Выбрать соответствующую услугу и подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. После этого "Дія" отправит запрос в электронную систему здравоохранения и сформирует сертификат в формате PDF. Его можно будет распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве, чтобы демонстрировать QR-код с экрана.

Минцифра уже работает над разработкой сертификата о частичной вакцинации. Он будет доступен как на портале, так и в приложении "Дія". Кроме этого, планируют разработать сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут желтыми и зелеными. Кабмин продлил действие зеленых Covid-сертификатов со 180 до 365 дней. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.