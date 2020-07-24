Covid-19 в Ривненской области: обновили статистику больных

За сутки в Ровенской области заболели 62 человека. Фото: Укринформ

23 июля коронавирус обнаружили у 62 жителей Ровенской области, вылечились – 108 больных.

В частности, 18 человек заболели в Дубенском районе, 10 – в Сарненском, по 9 – в Ровенском и Здолбуновском районах. Возраст новых больных от 6 до 78 лет. "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5399 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Фейсбук.

Число летальных случаев не изменилось: умер 91 человек.

Преодолели болезнь 4206 жителей области.

23 июля выздоровели 108 больных.

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За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.