Чиновники будут жить в темноте, чтобы исследовать потребности незрячих

Весь рабочий дней 16 октября, проведут в темноте, чтобы проверить Луцк на доступность инфраструктуры города для незрячих людей. Фото: www.volynnews.com

Чиновники Луцкого городского совета проведут день в темноте, чтобы исследовать доступность города для незрячих людей.

В рамках программы "Почувствуйте жизнь в темноте", которая реализуется Волынским центром ВОО людей с инвалидностью по зрению "Генерация успешного действия", по случаю международного дня Белой трости состоится уникальный социальный эксперимент как для Луцка и Волыни, так и для Украины, - пишет ZIK .

Руководство городского совета - первый заместитель городского головы Григорий Недопад, заместитель городского головы Константин Петрочук, советник городского головы Игорь Полищук, начальник управления транспорта и связи городского совета Владимир Степанов весь рабочий дней 16 октября, проведут в темноте, чтобы проверить Луцк на доступность инфраструктуры города для незрячих людей.

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Также чиновники отчитаются и наглядно покажут, что они успели сделать, чтобы улучшить жизнь для незрячих и слабовидящих жителей города, и как учли прошлогодние пожелания незрячих (ибо 7 ноября исполнится год от прошлогодней подобной акции).

Как и в прошлом году, сопровождать лиц в темноте будет незрячий житель Иван Заячкивський, который ежедневно уверенно путешествует по городу без посторонней помощи и знает, как сделать его более доступным.

Также в социальном эксперименте примут участие специалисты - выпускники Национального педагогического университета имени Драгоманова, магистры коррекционного образования, учителя тифлопедагоги Ангелина Чаюк и Анастасия Капитоненко, правозащитница по вопросам людей с инвалидностью, руководитель Fight For Right / Борьба за права Юлия Сачук.

В Центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко откроется новая локация с местами для работы в интернете и чтения литературы людьми с близорукостью, дальтонизмом, остаточным зрением, слепотой и другими нарушениями зрения.