Чернобыльскую зону закрыли для посещения

Чернобыльскую зону закрыли для туристов из-за российской угрозы. Фото: yaroslav.chernobyltour

Чернобыльскую зону закрыли для туристических посещений с 19 февраля на неопределенный срок.

Официальная причина озвучивается как "технические причины", сообщил в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", - написал он.

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В то же время, Емельяненко подчеркнул, что в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов.

"Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности - в Чернобыльскую зону", - добавил он.

При этом Емельяненко подчеркнул, что в Ассоциации чернобыльских туроператоров с пониманием отнеслись к решению временно запретить посещение зоны туристами.

В 6 км от границы Беларуси и Украины российские войска перебросили понтонный мост через реку Припять. Мост развернули на территории заповедника в Чернобыльской зоне. Он позволяет сократить путь к украинской границе на более чем 70 км. Через несколько дней мост исчез. По состоянию на 17 февраля мост уже был демонтирован.