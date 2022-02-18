В Беларуси исчез понтонный мост через Припять - CNN

Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в районе заброшенного белорусского села Вепри в 6 км от украинской границы, исчез.

По состоянию на 17 февраля мост уже демонтирован, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке.

Автор: спутниковый сервис Plane Исчез понтонный мост через реку Припять, который был замечен в 6 км от украинской границы

Источники издания среди разведывательных и военных агентств США сообщили, что они следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения российской армии с территории Беларуси.

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Сейчас непонятно, зачем возводили этот мост – в рамках учений "Союзная решительность-2022" или как подготовку вторжения в Украину вблизи Киева.

"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перекинули технику и больше не нуждаются в мосту", - говорится в сообщении.

На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные построили мост через реку Припять. Оттуда в Киев – около 150 км. Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля 2022 года. Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Белоруссии 11 февраля. По официальной версии, здесь проходили совместные с Россией учения "Союзная решительность-2022".