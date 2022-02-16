Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ

На территории Чернобыльской зоны в районе заброшенного белорусского села Вепри российские военные навели мост через реку Припять. Оттуда в Киев – около 150 км.

Ранее на этом участке не фиксировали военную активность, пишет The Insider.

Спутниковые снимки показывают, что первая активность по накоплению техники РФ здесь началась 10 февраля. Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Белоруссии 11 февраля. По официальной версии, здесь проходили совместные с Россией учения "Союзная решительность-2022".

Фото: снимки спутникового сервиса Planet

"На участке местности "Речица" мотострелковые подразделения вооруженных сил России изображают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонных рубежей, переправы водного препятствия, река Припять", - говорится в сообщении ведомства Беларуси.

Издание отметило, что мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, поскольку "военным не нужно делать крюк".

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"Мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела", - говорится в материале.

Мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС, считают аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

"Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области. С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС", - сообщили в СІТ.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали скачивать на транспорт. Они должны были отправиться в места базирования. 16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что "пока не видят" отвода российских войск от границ Украины.