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среда, 08 декабря 2021 05:02

Церковный праздник 8 декабря. Вспоминаем апостола, проповедовавшего на украинских землях

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8 декабря православная церковь упоминает священномучеников Петра Александрийского и Климента Римского.

Петр родился в портовом городе Александрия, где его воспитывал местный архиепископ. Он получил хорошее образование и даже пять лет руководил Александрийской богословской школой.

Автор: pinterest.com
  Священномученик Петр Александрийский
Священномученик Петр Александрийский

Во времена гонения христиан, во время правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, покинул город и отправился в путешествие. По возвращении в 306 году написал "Слово о покаянии" к христианам, которые шли на хитрости, чтобы избавить себя от мучений.

Из них 14 пунктов вошли в канонические правила христианской церкви. Он также автор книги "О Божестве", которую цитировали на Третьем и Четвертом Вселенских соборах.

Александрийцы приходили к Петру и с его помощью принимали христианство. За это его схватили и приговорили к смертной казни.

Горожане возмутились, и чтобы не было кровопролития, Петр попросил убить его тайно. Казнули святого на том же месте, где и апостола Марка.

Автор: pinterest.com
  Святой Климент – Папа Римский
Святой Климент – Папа Римский

Климент Римский родился в Риме в богатой семье, однако рано остался сиротой. Жил в роскоши и был приближен к императорскому двору. Получил хорошее образование.

В город пришли сведения о Христе и его учении. Климент решил покинуть дом и отправился туда, где проповедовали апостолы. В Палестине он принял крещение от апостола Петра.

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Многих обратил в христианство. Однажды за один день окрестил 424 человека. Климент за свои деяния стал четвёртым Папой Римским.

За веру во Христа его отправили на известняковые рудники, где святой продолжал проповедовать христианство и даже вырубил в скале храм. Император узнал о деяниях Климента и приказал утопить его в море.

Климент Римский был первым историческим христианским миссионером, проповедовавшим на украинских землях. Является одним из апостолов от 70.

День Ангела сегодня отмечают Петр, Александр, Василий, Иоанн и Григорий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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