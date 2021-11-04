Церковный праздник 5 ноября: православные чествуют брата Господа

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2250
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
1 Просмотров: 693
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 450
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9414
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6741
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3150
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3159
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 603
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
4
3
5
4
6
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 540
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 954
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6660
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 225
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 05:00

Церковный праздник 5 ноября: православные чествуют брата Господа

  Комментировать

По церковному календарю 5 ноября почтит память апостола Иакова, брата Господнего по плоти.

С момента основания Стрыйской епархии в июле 2000 года святой апостол Иаков был избран покровителем Стрыйской епархии. Его изображение находится на гербе Стрыя с XV века.

Gazeta.ua предлагает более подробно ознакомиться с жизнью апостола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

Святой Иаков был одним из братьев Господа Иисуса Христа. Он принадлежал к двенадцати апостолам. В тридцать четыре года он был избран первым епископом Иерусалима, где он служил в течение тридцати лет. Апостол Иаков активно участвовал в Иерусалимском соборе, который решил важные вопросы в жизни и деятельности первобытной Церкви.

После вознесения Иисуса Христа апостолы разошлись проповедовать Евангелие во все концы света. В своей апостольской деятельности святой Иаков достиг европейского континента и проповедовал и обращал на христианство в Испании.

Автор: azbyka.ru
  Мощи святого апостола Иакова находятся в Кафедральном соборе города Сантьяго де Компастелла в Испании
Мощи святого апостола Иакова находятся в Кафедральном соборе города Сантьяго де Компастелла в Испании

Вернувшись в Палестину в 44 году, святой Иаков был арестован Иродом Агриппой и погиб мученической смертью. Ирод не похоронил тела Иакова. Ночью ученики апостола похитили его и, положив в саркофаг, перевезли в Испанию. Святой Иаков был похоронен в местности Ириа Флавия в тайном месте в лесу.

Через несколько столетий монах-еремит Пелайо имел видение в том лесу. И эта местность получила название "кампус стелла". Епископ Теодомир, узнавший это видение, провел раскопки и нашел гроб с телом апостола. Император Альфонс II провозгласил святого Иакова покровителем своей империи и построил часовню на месте, в котором были раскопаны мощи. Согласно преданию, с тех пор святой Иаков совершил несколько чудес.

Святой Иаков оставил ценный памятник - соборное послание, вошедшее в список книг Священного Писания. Он также заключил и написал Чин Божественной Литургии, известной как Литургия святого Иакова.

Теперь мощи святого апостола Иакова находятся в Кафедральном соборе города Сантьяго де Компастелла в Испании.

Одной из главных традиций 5 ноября считались "пчелиные хороводы". Хозяева, занимавшиеся пчеловодством, пытались съесть много меда. Считалось, что чем больше съешь, тем больше и соберешь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 5 ноября: православные чествуют брата Господа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 16057
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 15291
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 9 Просмотров: 11188
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 10764
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9414
Общество
Гейтс предупредил о новой опасности
Гейтс предупредил о новой опасности Просмотров: 135
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
 Просмотров: 54
Полиция открыла дело из-за нападения монахов Киево-Печерской лавры на журналистов
Полиция открыла дело из-за нападения монахов Киево-Печерской лавры на журналистов Просмотров: 63
Европа в центре пандемии Covid-19 – ВОЗ
Европа в центре пандемии Covid-19 – ВОЗ Просмотров: 171
В Украине начали тестировать Covid-таблетки Pfizer и Merck
В Украине начали тестировать Covid-таблетки Pfizer и Merck Просмотров: 585
Больше всего комментируют
48
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
12
За день уничтожили всех евреев города
9
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
4
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Голосов: 57418
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть