Церковный праздник 5 ноября: православные чествуют брата Господа

По церковному календарю 5 ноября почтит память апостола Иакова, брата Господнего по плоти.

С момента основания Стрыйской епархии в июле 2000 года святой апостол Иаков был избран покровителем Стрыйской епархии. Его изображение находится на гербе Стрыя с XV века.

Gazeta.ua предлагает более подробно ознакомиться с жизнью апостола.

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Святой Иаков был одним из братьев Господа Иисуса Христа. Он принадлежал к двенадцати апостолам. В тридцать четыре года он был избран первым епископом Иерусалима, где он служил в течение тридцати лет. Апостол Иаков активно участвовал в Иерусалимском соборе, который решил важные вопросы в жизни и деятельности первобытной Церкви.

После вознесения Иисуса Христа апостолы разошлись проповедовать Евангелие во все концы света. В своей апостольской деятельности святой Иаков достиг европейского континента и проповедовал и обращал на христианство в Испании.

Автор: azbyka.ru Мощи святого апостола Иакова находятся в Кафедральном соборе города Сантьяго де Компастелла в Испании

Вернувшись в Палестину в 44 году, святой Иаков был арестован Иродом Агриппой и погиб мученической смертью. Ирод не похоронил тела Иакова. Ночью ученики апостола похитили его и, положив в саркофаг, перевезли в Испанию. Святой Иаков был похоронен в местности Ириа Флавия в тайном месте в лесу.

Через несколько столетий монах-еремит Пелайо имел видение в том лесу. И эта местность получила название "кампус стелла". Епископ Теодомир, узнавший это видение, провел раскопки и нашел гроб с телом апостола. Император Альфонс II провозгласил святого Иакова покровителем своей империи и построил часовню на месте, в котором были раскопаны мощи. Согласно преданию, с тех пор святой Иаков совершил несколько чудес.

Святой Иаков оставил ценный памятник - соборное послание, вошедшее в список книг Священного Писания. Он также заключил и написал Чин Божественной Литургии, известной как Литургия святого Иакова.

Теперь мощи святого апостола Иакова находятся в Кафедральном соборе города Сантьяго де Компастелла в Испании.

Одной из главных традиций 5 ноября считались "пчелиные хороводы". Хозяева, занимавшиеся пчеловодством, пытались съесть много меда. Считалось, что чем больше съешь, тем больше и соберешь.