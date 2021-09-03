Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам

Православная церковь 4 сентября вспоминает мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина и Севериана.

Автор: facebook.com/kpba.edu.ua Мученик Агафоника обратил много язычников к вере во Христа

Агафоник происходил из знатного рода Гиппасиевого, жил в Никомидии. Он проповедовал христианство и обратил к вере много язычников. В частности, ему удалось убедить председательствующего в Сенате - принцепса.

Зотик отказался принести жертву идолам. За это его учеников приказал распять чиновник Евтолмий, посланный в Понтийскую страну. Мученика он взял с собой.

В Никомидии Евтолмий схватил святого Агафоника с принцепсом, Феопрепия, Акиндина и Севериана, которые также проповедовали христианство.

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Чиновник долго пытал их, а затем повел на суд к императору. Однако через тяжелые травмы мученики Зотик, Феопрепий и Акиндин не смогли пойти дальше местности Потама. За это Евтолмий убил их.

Севериана убили в Халкидоне. Агафонику и другим проповедникам, по приказу императора, отсекли головы мечом в Силиврии.

День Ангела сегодня отмечают Алексей, Иван, Михаил и Федор. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.