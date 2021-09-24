Церковный праздник 25 сентября - что сегодня отмечаем

25 сентября церковь вспоминает святого Автонома. Кроме этого, сегодня отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Святой Автоном был епископом в Италии. Когда император Диоклетиян начал яростно преследовать христиан, то он отправился в Витинии. Там, в городе Сореос, он обратил многих к Христовой вере, а одного человека по имени Корнилий рукоположил во диакона. Далее святой Автоном провозглашал слово Божие в Ликаонии и в Исаврии. Вернувшись в Сореос, рукоположил Корнилия в сан священника и теперь они оба распространяли повсюду Христову веру. Над Черным морем, в Клавдиополи, он основал христианскую общину и снова вернулся к Сореос.

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Вблизи города была местность Лимна, там христиане преобладали язычников, и разрушили языческую Божий. Язычники задумали отомстить им. Они собрали большую общину, напали на Сореос, ворвались в церковь и убили святого Автонома при престоле во время Божественной литургии. Тело святого мученика похоронила диакониса по имени Мария. Произошло это около 323 года. Во времена Константина Великого один вельможа по имени Севериан над гробом святого священномученика построил церковь, но она с годами рухнула. Тогда здесь возвели величественный храм. Во время этого строения было найдено тело святого Автонома, которое совсем не изменилось, хотя со дня его смерти прошло более двухсот лет.

Автор: Фото: tatmitropolia.ru

Тропарь священномученика

Как святителя преподобного, и страдальца верного,* Церковь прославляет святую твою память* и верно созывает праздновать, Автоноя,* светильнике совершенен, и Троице угодник,* моли нас единого человеколюбца Бога.

25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму. По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.