Церковный праздник 22 мая - сегодня вспоминают самого известного святого в Украине

Сегодня в Украине чествуют святого Николая Чудотворца. Вспоминают перенесения его мощей в итальянский город Бари.

Николай - один из самых почитаемых святых в Украине. Кроме 22 мая, его еще вспоминают ежегодно 19 декабря. Считается, что в тот день он умер.

Автор: https://www.hroniky.com Святой Николай - один из наиболее чтимых святых в Украине

Святой родился в Римской империи между 270 и 286 годами. Его родители Феофан и Нонна были богатыми и верующими христианами. С детства учили сына основам христианства.

Николай учился в городе Мира в провинции Ликия, где его посвятили в священника. Посещал святые места Египта и Иерусалима.

После смерти родителей получил большое наследство, но решил раздать его нуждающимся. Свой замысел реализовал на протяжении нескольких лет.

Святой Николай подвергался гонениям во время правлений римских императоров Диоклетиана, Максимиана и Галерия. После смерти последнего правителем становится Лициний, который был терпимым к христианам. Сторонников веры стало все больше.

Николай долгое время служил в Мире, где и получил статус епископа. В то время эту должность получали исключительно те священнослужители, которых любили и уважали люди.

Святому приписывают нетерпимое отношение к язычеству и разрушения храмов, посвященных различным богам. В то же время он отличался добротой и расположением к людям. Нередко выручал их в тяжелых обстоятельствах, дарил деньги, поддерживал, учил правильной христианской жизни.

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Умер примерно в 342 году. Сначала был похоронен в городе Мира. Но, через несколько лет его мощи перевезли в Бари. В настоящее время наибольшее их количество там и находится. Часть святых останков также есть на острове Лидо в Венеции. Мощи неоднократно исцеляли людей, которые к ним прикладывались, по свидетельству церковных деятелей.

Молитва ко святому Николаю:

Святитель Николай, чудотворец Мирликийский, помоги мне со слабостью моей душевной справиться – избавиться от грусти и тоски, не дай впасть в тяжкий грех уныния, научи радоваться жизни в любую минуту, веры в милосердие Господне и твое заступничество не терять. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

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