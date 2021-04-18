Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают

20 апреля православная церковь чтит память святого Георгия (Юрия), митрополита Митиленського.

В народе его называют Георгием Исповедником, рассказывает Gazeta.ua.

Автор: ukr.media Преподобного Георгия Митиленского почитают 20 апреля

Георгий с детства исповедовал христианство. С юности вел монашеский образ жизни, совершенствуясь преимущественно в добродетели смиренной мудрости. Во времена царствования Льва Исаврянина (716 - 741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.

В годы царствования Константина Порфирородный (780 - 797) Георгий был поставлен на архиерейскую кафедру города Митилена, расположенного на острове Лесбос. Святитель вел целомудренную и чистую жизнь. Считается, оно было подобным жизни Ангельского.

Преподобный Георгий занимался лечебной делом, имел дар чудотворения, изгонял нечистых духов и исцелял неизлечимые болезни. Святитель отличался милосердием, щедро помогал нуждающимся.

В конце долгого жизненного пути, в 815 году, в царствование иконоборца Льва Армянина (813 - 820), святой архипастырь был изгнан и сослан в Херсонес, где и скончался после 820 года. По легенде, во время его смерти над городом Митилена на небе воссияла яркая звезда.

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Также сегодня чествуют преподобного Даниила Переяславского.

Автор: facebook.com/kpba.edu.ua Преподобного Даниила Переяславского почитают 20 апреля

В миру Димитрий, родился около 1460 года в городе Переяславле-Залесском от благочестивых Константина и Феодосии. С детства Даниил чувствовал любовь к благочестивой жизни и христианским подвигам. Постриг принял в монастыре преподобного Пафнутия Боровского. В духовной жизни вырос под руководством святого Левкия Волоколамского.

Затем на родине посвятил себя подвигу любви к ближним: отпевал и хоронил бездомных, нищих, безродных. Разыскивал их тела и приносил на руках в общую могилу. Преподобный основал на месте кладбища монастырь.

Православные христиане восточного обряда 19 апреля отмечают день святого равноапостольного Мефодия Солунского, архиепископа Моравского, первоучителя славян. Мефодий - святой равноапостольный, греческий миссионер, архиепископ Великой Моравии. Вместе с братом Кириллом является создателем славянской азбуки.