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Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня

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Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня
19 апреля церковь чтит память святого равноапостольного Мефодия Солунского, архиепископа Моравского, учителя славян. Фото: pravlife.org

Православные христиане восточного обряда 19 апреля отмечают день святого равноапостольного Мефодия Солунского, архиепископа Моравского, первоучителя славян.

Мефодий - святой равноапостольный, греческий миссионер, архиепископ Великой Моравии. Вместе с братом Кириллом является создателем славянской азбуки.

Родился в 815 году в византийском городе Салоники (Солунь) в дворянской семье. При рождении получил имя Михаил. Его отец Лев был друнгарием - командовал полком в Византии и был военным помощником стратига.

Юный Михаил, пользуясь поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета евнуха Феоктиста, сделал неплохую военно-административную карьеру, которая увенчалась постом стратига византийской провинции Славинии, расположенной на территории Македонии. Отдав службе в чине воеводы 10 лет, решил отойти от светских дел. Оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп в Вифинии.

Совершив постриг в монахи, получил имя Мефодий и стал игуменом монастыря "Полихрон" на берегу Мраморного моря. Мефодий помогал своему брату Кирилу в создании славянской азбуки, а также в первых переводах Священного Писания и богослужебных книг. Летом 863 года Мефодий вместе Кириллом по приглашению Великоморавского князя Ростислава переселились в Великую Моравию, чтобы проповедовать христианство с разрешения Папы Римского Адриана II - до самой смерти Кирилла 869-го.

Мефодий после того вернулся в Рим, где был рукоположен в архиепископа Великой Моравии и Паннонии, и в 870-м вернулся в Паннонии. Тогда же папа Адриан II разрешил Мефодию проводить для его церкви богослужение на славянском языке, с единственным ограничением, что Евангелие и Апостол должны читаться сначала по-латыни, а лишь потом по-славянски.

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Вследствие интриг немецких феодалов, Мефодий некоторое время находился в Паннонии в заключении. В 882-884 годах жил в Византии. Был преподавателем в Константинопольском университете.

В середине 884 года вернулся в Моравию, где взялся за перевод Библии на славянский язык с помощью своих трех учеников. Успел перевести тесты Ветхого Завета. В том же году тяжело заболел. Зная, что скоро умрет, назначил своего ученика Горазда преемником.

19 апреля Мефодий произнес проповедь в храме. И выразил последнюю волю - куда его отнести и где похоронить. Известно, что это было как в день Вербного Воскресенья. В тот же день святой и ушел из жизни.

Его отпевали на трех языках - славянском, греческом, латинском. Святого Мефодия похоронили в его соборной церкви в городе Велеграде - на территории современной Чехии. Местонахождение могилы Мефодия точно не известно.

24 мая отмечают День славянской письменности и культуры и чтят память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Византийские просветители по приказу императора Михаила III в 863 году упорядочили славянскую письменность и разработали азбуку - глаголицу. Ее использовали для записи религиозных текстов. В основу заложили греческий, существенно измененный под славянскую звуковую систему. Впоследствии монахи продолжили работу, дав начало усовершенствованной азбуке, которую позже назовут "кириллицей".

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