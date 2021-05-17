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вторник, 18 мая 2021 05:00

Церковный праздник 18 мая - что сегодня попросить у святых

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18 мая православные верующие почитают память великомученицы Ирины Македонской. На иконе ее изображают 19-летней - в возрасте принятия христианства. В правой руке держит крест, а левую прижимает к сердцу, иногда рядом изображают голубя. Традиционно Ирине молятся о даровании здоровья, крепкой семьи и рождении детей.

Gazeta.ua предлагает узнать о жизни святой и ее достижения в вере.

Автор: rabotayouth.ru
  Ирина обратила в христианство более 11 тыс. Человек
Ирина обратила в христианство более 11 тыс. Человек

Ирину от рождения звали Пенелопой. Жила на рубеже I и II ст в городе Мигдония, была дочерью князя-язычника. Имела собственного наставника Апелиана, который учил ее различных наук. Он был христианином и часто во время учебы рассказывал Пенелопе христианское учение. Однажды в ее комнату появились три птицы: голубь с оливковой ветвью, орел с венком и ворон со змеей. Апелиан объяснил это чудо. Голубь означает благотворительность девушки, смирение, кротость, целомудрие. Оливковое ветвь означает благодать Божию, полученную во время таинства Крещения, как награду от Господа. Змея, принесенная вороном, означает дьявола, ополчиться и будет приносить девушке скорби, грусть и гонения. В конце разговора Апелиан сказал, что Господь желает видеть ее Своей невестой, но из-за этого перенесет много страданий. Пенелопа приняла Крещение из рук апостола Тимофея и получила новое имя.

Девушка стала склонять к христианству и своих родных. Отец противился этому и бросил под ноги лошадям, однако одна из лошадей вернулся и стал топтать отца Ирины, сильно его ранив. Однако девушка молитвами исцелила отца и он вместе со свидетелями этого события стали христианами.

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После того мучить Ирину взялся правитель города Седекий. Он приказал бросить Ирину в ров с ядовитыми змеями и скорпионами. Когда вышла из ямы невредимой, приказал распилить святую. Это никак не удавалось, а когда тело Ирины начало покрываться кровью, внезапно поднялась такая буря, что свидетели происшествия поверили в Христа и сбросили языческого правителя.

Святая Ирина умерла в пещере, в которую преждевременно вошла, почувствовав приближение смерти.

18 мая должны поздравить знакомых Ирину, Иакова Алису, Фаину, Яна и Клавдию. Сегодня они празднуют именины. Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении этих имен и главных чертах характеров их владельцев.

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