Церковный праздник 1 июля. Кому сегодня молятся

1 июля православная церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула - римских воинов, живших и умерших в I веке в городе Триполи (современная столица Ливии. - Gazeta.ua).

Автор: tatmitropolia.ru 1 июля чествуют мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске. Умный от природы, умеренный, знакомый с книжной мудростью, был гостеприимным и милостивым к бедным.

Правителю - императору Веспасиану - донесли, что Леонтий призвал людей не приносить жертв языческим богам. Император послал отряд воинов в Триполи, чтобы задержали Леонтия. Командующий отряда, трибун Ипатий дорогой тяжело заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: "Если хочешь выздороветь, то вместе с твоими воинами воззови трижды в небо:" Боже Леонтия, помоги мне". Все так и сделали, и трибун исцелился.

Прибыв в город, Ипатий и один из его воинов, Фоедул, встретили человека, который пригласил их в гости к своему дому. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него.

Впоследствии прибыл в Триполи и сам правитель. Узнав, что случилось, он подверг пыткам Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечом, а святой Леонтий умер во время избиения палками. Христиане похоронили мучеников вблизи Трипольской пристани.

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Также сегодня поминают преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, похороненного в Дальних пещерах.

Автор: kyiv-pravosl.info Святой Леонтий канонарх Киево-Печерский умер молодым

Преподобный Леонтий Печерский родился в XIII веке, родом был из Волыни. Еще в отрочестве постригся в монахи. Придерживался канонов, во всем наследуя опытных старцев. Исполнял послушание канонарха (церковнослужитель, произносящий перед пением глас и строки из молитвословп, которые вслед за провозглашением поет хор. - Gazeta.ua). Поэтому можно предположить, что Леонтий умел читать, имел хороший голос и музыкальный слух.

Святой умер очень молодым в XIV веке. За самоотверженный подвиг спасения прославлен Господом благодатным даром чудотворным. Его прославления началось вскоре после смерти и уже в конце XIV века встречается кондак (песнопение, в котором кратко излагают важные моменты деяний прославляемого святого. - Gazeta.ua) преподобному Леонтию.

Его мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, рядом с мощами преподобного Тита Воина.

Также 1 июля поминают новомученика святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского, викария Вятской епархии. Репрессированный советской властью, он более 10 лет провел в лагерях и ссылке. Умер 2 мая 1934 в отделенном селе в Республике Коми. 1 июля 1997 святые мощи владыки были обретены нетленными на кладбище села Нерица, после 63-летнего пребывания в болотистой почве. Виктора Островидова причислили к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.