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вторник, 27 февраля 2018 21:15

Через шутку 16-летний парень может сесть на 6 лет

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Через шутку 16-летний парень может сесть на 6 лет
В Херсоне юного шутника могут посадить в тюрьму. Фото: Property

В Херсоне полиция задержали телефонного "террориста", который 25 февраля сообщил о минировании торгово-развлекательного центра.

Об этом информирует Сегодня.

Сообщение о минировании полиция получила в воскресенье около 16 часов вечера. На место происшествия сразу выехали экстренные службы, которые эвакуировали из ТРЦ тысячи сотрудников и посетителей. Магазины и развлекательные заведения прекратили свою работу на несколько часов. Однако, взрывчатки спасатели так и не обнаружили.

Через сутки следователи нашли "террориста", которым оказался 16-летний житель Херсона. По словам парня, он просто хотел пошутить.

"Парень объяснил, что решил пошутить, взял телефон у одного из друзей и сообщил о заминировании. Он раскаивается в содеянном и говорит, что не знал об уголовной ответственности за такие действия", - сообщают правоохранители.

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Однако полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Это означает, что юный шутник может сесть в тюрьму на срок от двух до шести лет.

Ранее, в Киеве, 24-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании спортивного комплекса. Неправомерные действия мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.

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