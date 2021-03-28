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воскресенье, 28 марта 2021 20:45

"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
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Украинка поделилась опытом аренды квартиры в Ванкувере
Фото: julia.demchuck
Украинка поделилась опытом аренды квартиры в Ванкувере
Украинка поделилась опытом аренды квартиры в Ванкувере
Украинка поделилась опытом аренды квартиры в Ванкувере
Украинка поделилась опытом аренды квартиры в Ванкувере

Юлия Демчук, которая живет в Ванкувере, сняла в аренду квартиру, которую владельцы решили продать, еще до окончания контракта аренды. Но, за рубежом арендаторы защищены, и даже при смене собственников контракт остается действительным.

"Первое и самое важное: решение продать квартиру, которую кто-то арендует, не является поводом выселять арендаторов. И сам факт продажи никак не влияет на вашу аренду, даже принимая во внимание то, что владелец квартиры меняется. И даже потом у новых владельцев есть только две легальные причины "выселить вас:

Если сами владельцы, или их родители или дети будут сами жить в купленной недвижимости.

Если новые владельцы собираются переформатировать недвижимость из квартиры в, например, офис или магазин", - объясняет украинка.

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Контракт аренды продолжает действовать на тех же условиях даже после продажи, и даже нет необходимости его переподписывать. Поднять цену просто так новый собственник тоже не имеет права, лишь на разрешенные законом 1-2% в год.

"Арендаторы здесь защищены от всяких недобросовестных манипуляций и сделок. Единственный недостаток этого всего - при продаже потенциальные клиенты захотят посмотреть ту самую недвижимость, в которой вы живете. И здесь вы уже ничего сделать не можете, но все равно есть определенные правила, которые должны немного упростить жизнь. Риэлтор должен предупредить вас о просмотрах минимум за 24 часа. При просмотре в идеале вас попросят пойти погулять, но вы можете отказаться. Если вы не остаетесь, то риелтор несет ответственность за ваши вещи пока вас нет", - говорит Юлия.

Если все-таки после продажи договор аренды разрывается, то арендаторам дают 2 месяца на поиск нового жилья и последний месяц проживания оплачивать не надо.

Евгения Кубова, которая имеет собственную фирму, занимающуюся вопросами недвижимости рассказала, когда украинцам, переезжающим в Польшу, нужно разрешение на покупку недвижимости. Семья Евгении имеет ипотеку на 2 квартиры. Украинка ведет блог, в котором рассказывает все нюансы покупки недвижимости.

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Дата
28
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