"Центральная власть утратила контроль над регионами" - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

"Кризис и карантин оголили конфликт между центральной властью и местным самоуправлением. В этом противостоянии проигрывает государство, - считает народный депутат Сергей Рахманин. - Кстати, история о конфликте между центральной властью и местным самоуправлением - это лучшая иллюстрация того, что руководство страны экзамен на ответственность не сдало. Действующее законодательство четко регулирует, как должна действовать власть в таких ситуациях.

Должен был быть создан штаб. Где ключевой должна быть Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а не Минздрав. Не Офис президента должен заниматься масками. Штаб должен нарезать задачи местному самоуправлению и получать запросы, информацию от них. Решения правительства обязательны для исполнения. Этого не было.

Создали странный офис, в который входили странные люди. Правительство бежит вдогонку за происходящим. Государство уже страдает от этого недоразумения. Власть должна быть системной. Центр не должен доить местное самоуправление, как это было много лет. Но он не имеет права терять контроль. А он потерян. Фактически определенные регионы игнорируют центр. Это плохой сигнал. Особенно учитывая угрозы и риски, с которыми уже сталкивается Украина ".

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