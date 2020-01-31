Ценности нет - социолог раскритиковал перепись населения

Социолог Евгений Головаха раскритиковал метод Дубилета. Фото: pravda.com.ua

Электронная перепись населения, которую инициировал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, больше похожа на предварительную оценку численности жителей Украины. Данные, которые получили в результате, нельзя считать окончательными.

Такое мнение высказал Gazeta.ua социолог Евгений Головаха.

"Если власть устраивает такой результат, пусть будет. Лично меня - нет. Это научно не доказаны данные. Предложенный метод не приняли в научной среде. Есть социальная статистика, демография, социология, которые могут исследовать этот вопрос. А то, что провели, трудно называть полноценной переписью, разве только предварительной оценкой численности граждан, не больше. Большой ценности в этом нет. Во всем мире есть такая процедура как сплошная перепись населения. Она учитывает не только количество населения, но и его состав. Что очень важно, потому что нужно знать не только сколько украинцев, а кто они и как живут".

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Ученый утверждает, что данных мобильных операторов недостаточно для определения численности украинцев. Решение проводить подобную перепись необоснованное.

"Я не понимаю как можно было точно вычислить среднее количество телефонов в населения из разных регионов и местностей. Стоит еще же учитывать, что украинцы за рубежом вообще могут не иметь украинских телефонных номеров. Но они граждане нашего государства, они здесь живут, просто временно отсутствуют. А тех, кто не живет в Украине, но зарегистрировал временно телефон, посчитали. Здесь столько недостатков, что не перечесть. Никому не объясняли эту методику. Говорят, из трех источников брали данные и вкладывали в математическую модель, которая высчитывает. А кто обосновывал эту модель, как отбирали данные? Научных экспертиз по этому поводу не было, потому что их бы делали в академических учреждениях. Без научных экспертиз любая методика несовершенна", - говорит Головаха.

37 млн 279 тыс. человек живут в Украине, без учета аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Такие данные электронной переписи. Продолжалась три месяца. Считали по данным мобильных операторов, Пенсионного фонда, загсов. Мужчин - 17,28 млн, женщин - около 20 млн. Больше всего людей от 25 до 54 лет - 16,458 млн, 55-64-летних - 5,243 млн. Старших 65 лет - 6,248 млн. Детей до 14 лет - 5,756 млн. Еще 3,584 млн - молодежь 14-24 лет.