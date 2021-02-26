Чем удивит погода в последние дни зимы

В Киеве завершающие дни февраля также обещают быть ветреными. Фото: pixabay.com

Февраль в Украине завершится похолоданием. Ближайшей ночью атмосферный фронт принесет осадки.

Дожди и мокрый снег будут периодическими и преимущественно небольшими, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На выходных в большинстве областей Украины ожидается +2...7°С, лишь завтра на юге и кое-где на западе до +6...9°С. Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых.

В Киеве последние дни февраля обещают также быть ветреными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха завтра снизится до +3...5°С, а в воскресенье в столице ожидается +2...3°С.

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В марте ожидается 6 магнитных бурь, из-за которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.