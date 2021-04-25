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воскресенье, 25 апреля 2021 13:58

Чем осчастливит последняя неделя апреля - особый прогноз астролога

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Чем осчастливит последняя неделя апреля - особый прогноз астролога
В пятницу легко будет бросить курить и сесть на диету. Фото: pixabay.com

С 26 апреля по 2 мая откажитесь от физических и гастрономических экспериментов. Уязвимой будет сердечно-сосудистая система. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Чтобы избежать аллергии, пересмотрите свой рацион, - говорит астрологиня. - Не провоцируйте развитие заболевания десен. Меньше работайте вечером. Почувствуете резкое снижение зрения. Откажитесь от жирных блюд. Больше двигайтесь в течение дня. В пятницу легко будет бросить курить и сесть на диету. Последняя неделя апреля осчастливит результатами анализов. Врачи не будут ошибаться с диагнозами и помогут быстро преодолеть болезнь".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Примите успокаивающую ванну, делайте дыхательную гимнастику. Смотрите, чтобы не растянуть связки. Из-за изменения погоды возобновятся ревматические боли в суставах.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Может появиться аллергия на цветение деревьев. Носите с собой лекарства, даже если едете недалеко от дома.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ухудшится подвижность суставов. Начинайте процедуры для восстановления их подвижности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Проблемы с желудком напомнят о себе после выходных. Улучшат самочувствие чаи из льна и желчегонные настойки.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Отложите визит к стоматологу. Лечением останетесь недовольны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Следите за совместимостью продуктов. Заручитесь поддержкой проверенного диетолога.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Снижается острота зрения. Соглашаться на лазерную операцию лучше во вторник, среду и воскресенье.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ограничьте в рационе фрукты и молочные блюда. Это поможет избавиться урчание в животе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Могут беспокоить судороги и проблемы с венами. Начало курса инъекций перенесите на следующую неделю.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете чувствовать себя раздраженными. Позорный поступок близкого человека может надолго оттолкнуть вас. Не принимайте окончательных решений. Дайте любимым второй шанс. Имейте под рукой успокоительное.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Больше времени проводите на свежем воздухе. Сейте редис и петрушку, рукколу и базилик. Хорошо сойдут мята и озимый чеснок.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Контролируйте вес тела. Курс гормональных препаратов начинайте под наблюдением врача.

Астрологиня рассказала, почему это воскресенье такое важное для каждого.

Автор: Gazeta.ua
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