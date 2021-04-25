Чем осчастливит последняя неделя апреля - особый прогноз астролога

С 26 апреля по 2 мая откажитесь от физических и гастрономических экспериментов. Уязвимой будет сердечно-сосудистая система. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Чтобы избежать аллергии, пересмотрите свой рацион, - говорит астрологиня. - Не провоцируйте развитие заболевания десен. Меньше работайте вечером. Почувствуете резкое снижение зрения. Откажитесь от жирных блюд. Больше двигайтесь в течение дня. В пятницу легко будет бросить курить и сесть на диету. Последняя неделя апреля осчастливит результатами анализов. Врачи не будут ошибаться с диагнозами и помогут быстро преодолеть болезнь".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Примите успокаивающую ванну, делайте дыхательную гимнастику. Смотрите, чтобы не растянуть связки. Из-за изменения погоды возобновятся ревматические боли в суставах.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Может появиться аллергия на цветение деревьев. Носите с собой лекарства, даже если едете недалеко от дома.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Ухудшится подвижность суставов. Начинайте процедуры для восстановления их подвижности.
Рак (22 июня - 22 июля)
Проблемы с желудком напомнят о себе после выходных. Улучшат самочувствие чаи из льна и желчегонные настойки.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Отложите визит к стоматологу. Лечением останетесь недовольны.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Следите за совместимостью продуктов. Заручитесь поддержкой проверенного диетолога.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Снижается острота зрения. Соглашаться на лазерную операцию лучше во вторник, среду и воскресенье.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ограничьте в рационе фрукты и молочные блюда. Это поможет избавиться урчание в животе.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Могут беспокоить судороги и проблемы с венами. Начало курса инъекций перенесите на следующую неделю.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Будете чувствовать себя раздраженными. Позорный поступок близкого человека может надолго оттолкнуть вас. Не принимайте окончательных решений. Дайте любимым второй шанс. Имейте под рукой успокоительное.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Больше времени проводите на свежем воздухе. Сейте редис и петрушку, рукколу и базилик. Хорошо сойдут мята и озимый чеснок.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Контролируйте вес тела. Курс гормональных препаратов начинайте под наблюдением врача.
Астрологиня рассказала, почему это воскресенье такое важное для каждого.
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