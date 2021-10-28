Человек умирает за 24 часа: врач рассказала о Covid-ситуации во Львове

Во Львове фиксируют рекордное количество умерших от Covid-19. Фото: Reuters

Во Львове постоянно фиксируют большой прирост больных, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

"Ежедневно есть огромный прирост больных. 50 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, 35 из них - на искусственной вентиляции легких. Такого количества тяжелых больных у нас не было ни разу. Такого рекордного количества летальных исходов у нас тоже раньше не было", - сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, информируют во Львовском городском совете.

Во Львове ежедневно растет количество госпитализированных. Тех, кто вылечился значительно меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород

Коронавирусом все чаще болеют молодые люди.

"Этот штамм коронавируса стремительно, агрессивно поражает молодых людей. Через 24 часа из небольшой зоны повреждения легких пациент может попасть в страшный респираторный стресс и внезапно умереть", рассказала Матолинец.

Инфицированный пациент Covid-штаммом Delta потребляет медицинский кислород в пять-шесть раз больше, если сравнивать с предыдущими волнами пандемии. Средние расходы жидкого кислорода в больницах за сутки по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года увеличились вдвое. Сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности. Во многих украинских больницах не хватает кислорода для ИВЛ. Тревогу бьют врачи. За помощью обращаются в Минздрав. Объясняют, что недостаток кислорода для большинства тяжело больных пациентов станет роковым.