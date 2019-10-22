Чего ждать от предстоящей зимы – синоптики озвучили прогноз

Нынешняя зима в Европе, в зависимости от региона, будет очень разнообразной. Фото: nnst1.gismeteo

Прогнозы утверждают, что зима 2019-2020 в Украине будет капризной.

Дожди и мокрый снег ждут украинцев в декабре, а в начале января могут ударить крепкие морозы, сообщает "Метеопрог".

Также в декабре будет тепло, дождь со снегом будут падать чаще, чем снег. В то же время на западе страны предусматривают первый зимний снегопад.

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В январе погода станет хуже. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах будут крепкие морозы. В восточную часть Украины может прийти морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным.

Нынешняя зима в Европе, в зависимости от региона, будет очень разнообразной. В отдельных частях нашего континента будет стабильная погода в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу холод.

Прогнозы американских синоптиков совершенно противоположные. По мнению метеорологической службы США, зима-2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будет идти дождь или мокрый снег.

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы.Метеоролог Светлана Краковская подчеркнула, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.