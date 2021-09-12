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понедельник, 13 сентября 2021 05:16

Чего нужно остерегаться в течение недели, которая начнется 13-го числа

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Чего нужно остерегаться в течение недели, которая начнется 13-го числа
Уважайте надежных партнеров, цените советы дорогих вам людей. Фото: pixabay.com

Неделя с 13 по 19 сентября будет полна приключений. Не спешите загадывать что-то наперед. Придется подстраиваться под обстоятельства и идти на компромиссы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя начнется с 13-го числа, - говорит астролог. - Больше всего потеряет тот, кто будет верить в суеверия и искать указатели в собственных снах. Мало у кого они этой ночью будут вещими. Многое предстоит выполнить здесь и сейчас. Выигрывает тот, кто не растеряется. Уважайте надежных партнеров, цените советы дорогих вам людей. Дайте отпор тем, кто уже не раз подставлял и обманывал. Проблем станет меньше, если из вашего окружения исчезнут подлые и нечестные персоны".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Ссора с друзьями вспыхнет без причины. Помириться с ними помогут любимые. К стоматологу идите в четверг. Лечение пройдет качественно и безболезненно.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Если ваши сын или дочь в выпускном классе, ищите надежного репетитора, чтобы получить высокие баллы на тестировании и избавить себя от лишних волнений.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Остерегайтесь новых знакомых, потому что окажутся конкурентами. Глаза будут быстро уставать. Вместо чтения прослушайте аудиокнигу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Есть шанс встретить человека, который ненадолго, но сделает вас счастливым. Боль в ухе станет невыносимой. Приобретите ушные капли по рецепту врача.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это время разводов, о которых супруги будут долго жалеть. Смело выбирайте недвижимость, которую хотите приобрести. Избегайте алкоголя. На шашлык покупайте нежирное мясо.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит давать обещаний и предлагать руку и сердце. Ваши чувства будут изменчивыми. Носите с собой зонт, чтобы не промокнуть под холодным дождем.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не спешите покупать дорогую технику. Цените преданность любимых и подбадривайте комплиментами. Не игнорируйте боли в груди. Обратитесь к маммологу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Болезни отступать. Почувствуете бодрость, если начнете больше двигаться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Женщинам будет трудно забеременеть. Отпустите ситуацию до Нового года. В январе ситуация изменится.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Рядом с вами надежные партнеры. Радуйтесь успехам друг друга. Не покупайте копченую рыбу. Участятся отравления.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вокруг - много хороших советников. Наиболее дельные рекомендации дадут родители. Не стоит игнорировать боль в подреберье. Пропейте желчегонные препараты.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Порадуйтесь успехам любимых. Им сейчас нужны поддержка и преданность. Берегите горло. Откажитесь от холодных компотов и лимонадов.

Астролог сделала неожиданный прогноз на осень.

Автор: Gazeta.ua
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