Чего нужно остерегаться в течение недели, которая начнется 13-го числа

Неделя с 13 по 19 сентября будет полна приключений. Не спешите загадывать что-то наперед. Придется подстраиваться под обстоятельства и идти на компромиссы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Неделя начнется с 13-го числа, - говорит астролог. - Больше всего потеряет тот, кто будет верить в суеверия и искать указатели в собственных снах. Мало у кого они этой ночью будут вещими. Многое предстоит выполнить здесь и сейчас. Выигрывает тот, кто не растеряется. Уважайте надежных партнеров, цените советы дорогих вам людей. Дайте отпор тем, кто уже не раз подставлял и обманывал. Проблем станет меньше, если из вашего окружения исчезнут подлые и нечестные персоны".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Ссора с друзьями вспыхнет без причины. Помириться с ними помогут любимые. К стоматологу идите в четверг. Лечение пройдет качественно и безболезненно.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Если ваши сын или дочь в выпускном классе, ищите надежного репетитора, чтобы получить высокие баллы на тестировании и избавить себя от лишних волнений.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Остерегайтесь новых знакомых, потому что окажутся конкурентами. Глаза будут быстро уставать. Вместо чтения прослушайте аудиокнигу.
Рак (22 июня - 22 июля)
Есть шанс встретить человека, который ненадолго, но сделает вас счастливым. Боль в ухе станет невыносимой. Приобретите ушные капли по рецепту врача.
Лев (23 июля - 23 августа)
Это время разводов, о которых супруги будут долго жалеть. Смело выбирайте недвижимость, которую хотите приобрести. Избегайте алкоголя. На шашлык покупайте нежирное мясо.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не стоит давать обещаний и предлагать руку и сердце. Ваши чувства будут изменчивыми. Носите с собой зонт, чтобы не промокнуть под холодным дождем.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Не спешите покупать дорогую технику. Цените преданность любимых и подбадривайте комплиментами. Не игнорируйте боли в груди. Обратитесь к маммологу.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Болезни отступать. Почувствуете бодрость, если начнете больше двигаться.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Женщинам будет трудно забеременеть. Отпустите ситуацию до Нового года. В январе ситуация изменится.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Рядом с вами надежные партнеры. Радуйтесь успехам друг друга. Не покупайте копченую рыбу. Участятся отравления.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Вокруг - много хороших советников. Наиболее дельные рекомендации дадут родители. Не стоит игнорировать боль в подреберье. Пропейте желчегонные препараты.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Порадуйтесь успехам любимых. Им сейчас нужны поддержка и преданность. Берегите горло. Откажитесь от холодных компотов и лимонадов.
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