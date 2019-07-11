Чего нельзя делать 12 июля

12 июля не укладывайте договоров о покупке и продаже недвижимости. Фото: clutch.ua

12 июля возникнуть проблемы с памятью и вниманием. Отложите работу с важными документами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день увеличится количество краж. Следите за своими вещами, - говорит астролог. - Допустите немало ошибок в оформлении документов. Не укладывайте договоров о покупке и продаже недвижимости. Дела будут продвигаться медленно. Отложите до следующей недели переоснащение компьютера. Не самый лучший день для начала курса обучения".

Овен

Дополнительной прибыли не ожидается. Отложите оформления имущественных документов. Ошибки в важных бумагах приведут к лишним затратам.

Телец

Контролируйте движение денег. Могут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Перечисляйте сдачу на рынке. Любимые с искренним сердцем будут стремиться помогать вам в делах. Примите их заботу с благодарностью.

Близнецы

День подведения итогов. Поищите причины уменьшения финансового потока. Внесите изменения в свою финансовую политику. Вскоре ситуация улучшится.

Рак

Не выставляют в продажу свои вещи. Выгодно их сбыть вы не сможете. Подождите с открытием депозитных счетов. Могут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом.

Лев

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода вы не получите. Растет отчужденности в отношениях.

Дева

Очередного заработка придется подождать. Деньги будут всплывать быстро. Ищите дополнительные средства экономии.

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Весы

Не идите в игровые клубы. Оставите там немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. На распродаже можно приобрести дешевый хлам. Могут подводить часы и транспорт. Придется не раз корректировать планы. Опоздание других тоже будет раздражать вас.

Скорпион

Дела будут двигаться крайне медленно. Ограничьте список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям деньги. Шумная компания быстро утомит вас. Проведите вечер в одиночестве.

Стрелец

Хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Но брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета.

Козерог

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет трудно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

Водолей

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен заметно не будет влиять на ваш бюджет. Конец рабочей недели лучше провести на природе. Снимите дневную усталость.

Рыбы

Финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку бесполезно. Напряженные разговоры могут вспыхивать время от времени. Будьте дипломатическими. Избегайте конфликтных тем.

Продолжается сезон затмений. Ретроградным становится Меркурий. Этот период неблагоприятен для переговоров, переписки, поездок и торговых операций.