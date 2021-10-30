Часть Украины накрыл сильный туман

Туман будет наблюдаться в течение дня. Фото: ckp.in.ua

Почти половину Украины покрыл туман.

Видимость на дорогах ограничена и составляет около 200-500 метров. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности (желтый) в большинстве северных, центральных и восточных областей, а именно: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской, а также в Киеве.

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Туман продержится в регионах в течение суток.

На выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях вероятно до +18°C.