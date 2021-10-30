Часть Украины накрыл сильный туман

 
Ексклюзивы
1/5
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Просмотров: 0
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 819
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1386
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1224
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2070
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 972
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1071
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2061
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2475
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
12
9
18
3
&quot;Знаешь, как тяжело быть клоуном&quot;: ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в &quot;Охматдете&quot;
"Знаешь, как тяжело быть клоуном": ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в "Охматдете"
&quot;Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать&quot;: как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
Видео
Все видео
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2385
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 981
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 882
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 783
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2718
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 522
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
суббота, 30 октября 2021 15:23

Часть Украины накрыл сильный туман

  Комментировать
Часть Украины накрыл сильный туман
Туман будет наблюдаться в течение дня. Фото: ckp.in.ua

Почти половину Украины покрыл туман.

Видимость на дорогах ограничена и составляет около 200-500 метров. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности (желтый) в большинстве северных, центральных и восточных областей, а именно: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской, а также в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы 30 октября: зима придет теплой, если сегодня будет гром

Туман продержится в регионах в течение суток.

На выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях вероятно до +18°C.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Часть Украины накрыл сильный туман». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине

Пуля попала в голову: 4 года назад убили Амину Окуеву

Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы

Севастополь обороняли 250 дней

В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Самое читаемое
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 10125
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 10036
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 8235
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 4986
Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ Просмотров: 4797
Общество
"Знаешь, как тяжело быть клоуном": ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в "Охматдете"
"Знаешь, как тяжело быть клоуном": ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в "Охматдете"
5
 Просмотров: 162
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
12
 Просмотров: 819
Комфортная, но с осадками: какой погодой удивит ноябрь
Комфортная, но с осадками: какой погодой удивит ноябрь
 1 Просмотров: 234
Соvid-19: в Украине снова более 26 тыс. случаев за сутки
Соvid-19: в Украине снова более 26 тыс. случаев за сутки Просмотров: 405
Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой
Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой
 Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
7
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
5
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
Голосов: 57356
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть