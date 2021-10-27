В Украине подскочит температура: прогноз до конца недели

Четверг в Украине будет теплым и преимущественно сухим.

Температура воздуха поднимется завтра днем до +10...15°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Кто хочет и может, планируйте свежий воздух, разбегайтесь на социальные дистанции и прячьтесь от вирусов среди красивых желтых листьев, романтических туманов и замечательных провинциальных музеев", - говорится в сообщении.

На северо-востоке воздух побудет еще колючим, не выше +8...11°C. Незначительные осадки завтра немного зацепят Черниговщину, Сумщину, Полтавщину и восточные области.

Автор: facebook.com/tala.didenko Выходными украинцев ждет комфортная погода с ясным небом

В Киеве четверг также будет сухой и умеренно теплый, днем до +12°C.

На выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях вероятно до +18°C.

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28 октября в Украине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный с переходом в западный и северо-западный составит 5-10 м/с. Температура ночью 27 октября на Луганщине будет в пределах -4...9°С. 28 октября 0...+5°С в Карпатском регионе, в восточных и юго-восточных областях мороз местами будет достигать -1...6°С. Днем будет +8...13°С, в западных и южных областях местами +15...17°С.