Часть Украины накроют дожди и грозы

Сегодня в Украине будет по-летнему тепло, но дождливо.

Местами на западе дожди пройдут с грозами, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают +14...19°С. На севере и в центре будет до +18°С. На западе столбики термометров покажут +15...18°С. Теплее всего окажется в южных и восточных регионах: воздух там прогреется до +24°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве 13 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики не обещают существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура будет около +18°С.

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13 мая за народным стилем отмечают Теплого Якова. Так на народном календаре сказывается церковное почитание апостола Иакова Заведеева, одного из 12 ближайших учеников Христа.