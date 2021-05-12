Когда ждать жары +30°С - синоптик назвала дату

В четверг к Украине приблизится циклон с запада.

Он не очень масштабный, но дождей в Карпатах завтра нальет много, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ветер южных направлений стихнет на востоке, однако усилится в западных и северных областях страны", - говорится в сообщении.

Дожди наиболее вероятны в западной части. Вечером осадки возможны в Винницкой и Житомирской областях.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Наконец потеплеет и в восточных областях. На юге и Днепропетровщине ожидается +19...22°С. На остальной территории Украины в течение дня +15...19°С.

В Киеве 13 мая будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем достигнет +15...18°С. Дальше будет теплеть, но не без дождей.

В течение воскресенья-понедельника на востоке Украины местами вероятно повышение температуры воздуха до +30°С.

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Во второй половине недели 13-16 мая по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью +8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.