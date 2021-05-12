Тепло и грозы: чем еще удивит погода

12 мая в Украине будет царить теплая погода. Синоптики обещают переменную облачность.

Местами пройдут дожди с грозами, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Дожди пройдут в южных областях и Карпатах. Грозы ожидаются на Левобережье. На остальной территории - без осадков.

Автор: meteo.gov.ua

Днем обещают +13...18°С. На севере и в центре до +17°С. В южных и восточных регионах столбики термометров покажут +14...17°С. Теплее всего будет на западе: воздух прогреется до +24°С.

В Киеве 12 мая также будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура днем в пределах +16 ° С.

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Во второй половине недели 13-16 мая по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью +8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.