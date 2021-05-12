Народные приметы 13 мая: сегодня узнаем, будет ли хорошим урожай пшеницы

На Теплого Якова смотрели на звездное небо и восход солнца, которые предвещали погоду летом. Фото: Ольга Стенько

13 мая за народным стилем отмечают Теплого Якова. Так на народном календаре сказывается церковное почитание святого Иакова Заведеева, одного из 12 ближайших учеников Христа.

Считается, что святой Иаков покровительствует овцам, поэтому к нему надо молиться, чтобы домашний скот был здоров и дал хороший приплод. С этим связан и один из запретов в этот день: сегодня нельзя оскорблять животных и оставлять их голодными. Вместо этого нужно подкормить бездомных животных, которых встретите.

Еще один запрет - с сегодняшнего дня прекращали сватовство, ведь по старому стилю на этот день приходится 30 апреля. То есть, на следующий день начинался май. Русская народная поговорка гласит "в мае жениться - весь век маяться". Некоторые суеверные люди переносят это поверье и в украинский быт и утверждают, что жениться в мае плохая примета, хоть на украинском языке месяц называется "травень".

Еще один предрассудок не советует отправляться сегодня в дальнюю дорогу - якобы путешественника ожидает в дороге неприятность или потеря.

Сегодня не плетут косы - так якобы можно вплести в прическу, а в итоге и в судьбу, беду.

А еще в этот день, по народным поверьям, считается неприемлемым надевать красную одежду.

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Также есть приметы, связанные с погодой на Теплого Иакова.

Звездное небо и теплый южный ветер в ночь на 13 мая предвещают теплое и урожайное лето. Отсутствие ветра при звездном небе предвещает засушливое лето.

Ясный восход солнца 13 мая обещает урожайное лето, а если небо на рассвете закрыто облаками - сенокос будет дождливым.

Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай пшеницы. Южный ветер дует - примета к тому, что будет плодородное и теплое лето

Люди также заметили, что если небо хмурится, но одуванчика остались открыты, осадков не следует ожидать. Так же не будет дождя, когда гром гремит, а пчелы не спрятались.

Сегодня, 13 мая, церковь чтит апостола Иакова (Якова), сына Зеведеева. Один из к 12 апостолов Иисуса Христа. Яков был одним из ближайших учеников хХристовых. Яков, как и его брат Иоанн Богослов - сыновья галилейского рыбака Зеведея. Яков Зеведеев вместе со своим братом Иваном и апостолами Петром и Андреем относится к первым призванным Иисусом Христом. В Библии упоминается, что за искреннюю преданность ему, горячий нрав и пылкие проповеди Иисус назвал братьев Заведеев Воанергес, что буквально означает "сыновья грома". Яков, его брат Иоанн и апостол Петр присутствовали в Гефсиманском саду во время молитвы Христа перед взятием его под стражу. Испанцы называют Святого Якова в Сантьяго и считают его своим покровителем.