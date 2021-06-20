Царев своеобразно прокомментировал потоп в Ялте

В Крыму затопило Ялту. Фото: Укринформ

Экс-нардеп от "Партии Регионов" Олег Царев своеобразно прокомментировал стихийное бедствие в оккупированной Ялте. По мнению одиозного политика, большие ливни должны идти хоть каждую неделю, а в нынешних условиях город выглядит "чистым и ухоженным".

Царев сравнил происходящее в Ялте с мифами Древней Греции.

"Навеяло: 6-й подвиг Геракла: Полдня усердно работал Геракл лопатой. Он запрудил русло реки и отвёл её воды прямо в царские конюшни. Стремительный поток Алфея уже к вечеру унёс весь навоз из конюшен, а вместе с навозом и стойла, и кормушки, и даже ветхие стены. Жители Элиды были благодарны герою", – написал Царев в личном блоге на платформе Конт.

Подобные метафоры возникли в сознании экс-регионала после долгой прогулки по улицам подтопленного города. Он заметил, что Ялта очистилась и посвежела.

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"Нужно отдать должное городским и крымским властям – везде работают коммунальные службы и спасатели: чистят, моют, грузят на машины грязь и обломки. Я думаю, ещё пару дней, и в основном будет всё убрано. Если бы ливни были в два раза поменьше – то пусть бы шли хоть каждую неделю", – написал опальный публицист.

Обильные ливни в Ялте привели к потопу в городе, десяткам пострадавших и даже человеческой жертве.