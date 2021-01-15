Будут ли применять веерные отключения света

Достаточное количество угля обеспечит импорт из Казахстана и украинские шахты. Фото: pinterest.com

В Украине не будут вводить веерные отключения света.

В таких мерах нет необходимости, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, далее, буквально, через короткое время, запускается второй блок.

Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", - рассказал он.

Он также отметил, что похолодание украинская энергосистема пройдет стабильно.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, принятые решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа", - сказал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие

Достаточное количество угля обеспечит импорт из Казахстана и украинские шахты.

"Единственное, есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают восстанавливать ее", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для урегулирования ситуации нужно время.

"Смещение ремонтных программ отдельных сторон, в частности, атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах.

А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен ", - пояснил Шмыгаль.

Укрэнерго объясняет отключения света недостатком угля для поддержания генерации в период морозов. Веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 1990-х.