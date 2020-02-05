Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт

В Украине работают полторы тысячи производителей обуви. Фото: mukachevo.net

Украинская обувь не уступает по качеству брендовой. Однако стоит значительно дешевле.

Отечественное покупаем по реальной стоимости. Зато 80% в цене известного - это плата за логотип, говорит Gazeta.ua президент общественной организации "Лига производителей обуви" Александр Бородыня:

"В Украине работают полторы тысячи производителей обуви. Советую покупать у них. Потому что фальсификат от качественной обуви обычному пользователю отличить трудно. Зато наши производители не занимаются изготовлением подделок. Могут шить под известным брендом, но только по его заказу", - заявил эксперт.

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Обувь известных брендов подделывают двумя способами, добавляет Бородыня:

"Первый - это подделка такого же качества, как и оригинал, но пошита другим производителем. Второй - это обувь значительно худшего качества, но с узнаваемым логотипом. У нас обычно продают, используя второй вариант. За тем, чтобы потребителей не обманывали, должна следить Госпродпотребслужба. Однако она не выполняет своих обязанностей".

В конце января в Киеве обыскали 17 обувных магазинов одной торговой сети. Подозреваются в торговле фальсификатом под видом товаров известных брендов. Магазины не закрыты. Следственные действия продолжаются, говорят в прокуратуре Киева.