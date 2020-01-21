В столице обыскивают популярные магазины обуви

Сеть магазинов подозревают в продаже фальсифицированных вещей. Фото: twnews.com.ua

Столичные правоохранители сегодня обыскивают магазины известной торговой сети из-за продажи фальсифицированных вещей, маркированных известными мировыми брендами

"При продаже в магазинах не выдают товарных чеков. Зато выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары подделывают", - говорит пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

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По словам силовиков, реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввоз вне таможенного контроля.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов. Правоохранители традиционно не оглашают названия сети, но, по данным СМИ, речь идет о "Конфискате".

В Украине массово торгуют фальсификатом. Продают паленую водку, сигареты без акцизных марок. В результате предприниматели имеют сверхприбыли, но не платят налогов в государственный бюджет.