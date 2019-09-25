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среда, 25 сентября 2019 21:10

Когда исчезнет контрабандный товар: мнение эксперта

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Когда исчезнет контрабандный товар: мнение эксперта
Количество нелегальной продукции уменьшится, когда предпринимателей обяжут устанавливать кассовые аппараты и честно регистрировать прибыль. Фото: Еспресо.TV

В Украине массово торгуют фальсификатом. Продают паленую водку, сигареты без акцизных марок. В результате предприниматели имеют сверхприбыли, но не платят налоги в государственный бюджет, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Предпринимателей надо заставить установить кассовые аппараты. Тогда они не смогут злоупотреблять и продавать контрабандный товар. Понятно, что будут те, которые свернут бизнес. Другие начнут работать легально", - объясняет Охрименко.

Сервис обслуживания и защита прав клиентов вырастет.

"Качество товаров и услуг повысится, хотя они однозначно подорожают. Если предприниматели начнут честно платить налоги, то заложат расходы в конечную стоимость продукции", - говорит экономист.

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В Европе кассовые аппараты есть даже у продавцов на рынке, добавляет он.

"В Украине кассовые аппараты не столь дороги, как все пугают. Стоят в пределах 400 гривен. Чтобы привязать к себе клиентов, банки готовы сдавать в аренду и обслуживать аппараты за символическую 1 гривну. Кроме них можно использовать смартфоны, планшеты. С помощью специального программного обеспечения", - заключает Охрименко.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие законы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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