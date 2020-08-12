"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище

Сегодня, 12 августа, в центре Одессы активисты повязали на памятник Дюку флаг Беларуси в знак солидарности с протестующими.

Данную акцию провели представители Одесской организации ВО "Автомайдан". Об этом сообщает УНИАН.

"Активисты пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на" плечи "монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье", - говорится в сообщении.

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Фото с места события опубликовали в Facebook участники акции.

"Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете! ", - говорится в подписи к снимкам.

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение табельного оружия против участников акций протеста. В Бресте на милиционеров "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".



